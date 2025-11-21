Medien: Barça kann sich Kane leisten

Wäre eine Verpflichtung von Harry Kane (32/FC Bayern) für den FC Barcelona finanziell zu bewerkstelligen? Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge geht die Finanzabteilung der Katalanen davon aus, dass der Transfer eines Top-Stürmers theoretisch möglich ist. Voraussetzung sei, dass Top-Verdiener Robert Lewandowski (37), dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, den Verein verlässt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Blaugrana haben einige hochkarätige Neuner ins Auge gefasst, darunter Erling Haaland (25/Manchester City) und Julián Álvarez (25/Atlético Madrid). Kane soll aber Barças Wunschstürmer sein, ist er im Vergleich zu den Alternativen doch günstiger zu haben. Sein bis 2027 datierter Kontrakt beinhaltet eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro, die im Januar zu ziehen ist – die Bayern wollen einem solchen Szenario mit allen Mitteln entgegenwirken und arbeiten wiederum an einer Verlängerung. Der Engländer selbst kann sich dem Vernehmen nach sowohl einen Wechsel als auch einen Verbleib in München vorstellen.