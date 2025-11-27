Williams begründet Barça-Korb

Nico Williams (23) hat sich laut eigener Aussage vor allem aufgrund seiner Zuneigung für Verein und Stadt für eine Verlängerung bei Athletic Bilbao entschieden. Gegenüber der ‚GQ‘ betont der Linksaußen: „Athletic und Bilbao sind mein Ein und Alles. Hier bin ich als Mensch und als Spieler gewachsen.“ Nach vermeintlicher Zusage an den FC Barcelona verlängerte Williams im Sommer überraschend bis 2035 bei seinem Jugendklub. Der spanische Europameister erklärt: „Durch die Vertretung dieses Vereins und dieser Stadt habe ich den Wert von Arbeit, Bescheidenheit und Familie verstanden. Wir alle wissen, dass Athletic einzigartig auf der Welt ist, wie es das Motto sagt.“

Williams habe sich „immer […] von meinem Herzen leiten lassen. Ich bin sehr familienorientiert und hänge sehr an meinen Leuten, und hier in Bilbao habe ich meine Familie und meine Lieben.“ Mit dem Tabellenachten habe er „noch viele Träume, die ich mir erfüllen möchte: mich als Spieler weiterentwickeln, mit diesem Verein Titel gewinnen und ein Vermächtnis hinterlassen, auf das alle Fans stolz sein können. Das ist das eigentliche Ziel.“*