Lewandowski reagiert auf Wechselgerüchte

Robert Lewandowski vom FC Barcelona wurde zuletzt mit einem Wechsel nach Italien in Verbindung gebracht. Nun meldet sich der 37-Jährige in einem Interview mit ‚SportWeek‘ zu Wort: „Ehrlich gesagt gibt es heute nichts über meine Zukunft zu sagen, das meine ich ernst. Das Ziel ist es, die Saison mit so vielen Siegen, Toren und Titeln wie möglich zu beenden. Dann sehen wir weiter. Ich denke nicht darüber nach und habe mich noch nicht entschieden, es hat momentan keine Priorität.“

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Unter anderem Juventus Turin soll Lewandowski, dessen Vertrag in Barcelona am Saisonende ausläuft, auf dem Zettel haben. Der polnische Mittelstürmer scheint einem Wechsel in die Serie A nicht abgeneigt zu sein: „Ich empfinde die italienische Liga als sehr wettbewerbsintensiv, sie ist in der Regel hart umkämpft, und nicht immer gewinnt dieselbe Mannschaft. In der Champions League standen Juventus und Inter im Finale, für mich scheint die Liga nicht in einer Krise zu stecken.“ Bei der Alten Dame könnte er Dusan Vlahovic (26) ersetzen, der den Verein ablösefrei im Sommer verlassen könnte.