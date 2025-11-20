Bayern: Klarer Zeitplan bei Gnabry & Goretzka

Zeitnah soll darüber entschieden werden, ob Serge Gnabry und Leon Goretzka eine Zukunft beim FC Bayern haben. Laut ‚kicker‘ sind Gespräche mit den beiden 30-Jährigen über eine Vertragsverlängerung an der Säbener Straße für den Januar terminiert. Dass beide Nationalspieler zu Gehaltseinbußen bereit sein müssen, um auch in der kommenden Saison für den Rekordmeister auflaufen zu dürfen, sickerte bereits in den vergangenen Wochen und Monaten durch.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Chancen für Gnabry auf ein neues Arbeitspapier sind dabei deutlich größer. Der Offensivspieler knüpft in der laufenden Spielzeit an Glanzleistungen aus der Vergangenheit an und wusste vor allem in Abwesenheit des verletzten Jamal Musiala zu überzeugen. Allerdings sammelte auch Goretzka fleißig Punkte. Der zentrale Mittelfeldspieler schaffte es nach einer Formkrise zurück ins Team und spielt seit der Anstellung von Trainer Vincent Kompany wieder eine wichtige Rolle.