Schmidt peilt Trainer-Comeback an

Martin Schmidt will wieder auf die Trainerbank zurückkehren. Gegenüber ‚bluesport‘ erklärte der 58-Jährige, er fühle sich bereit für eine neue Herausforderung als Trainer, nachdem er im Juli 2024 von seinem Posten als Sportdirektor bei Mainz 05 aus privaten Gründen zurückgetreten war. Zuvor stand er bei den Nullfünfern, dem VfL Wolfsburg und dem FC Augsburg in der Bundesliga an der Seitenlinie.

Unter der Anzeige geht's weiter

Schmidt träumt von einem Engagement in Spanien oder Italien: „Ich dachte immer, dass man meinen Ansatz aus Deutschland und der Schweiz, einen athletisch-intensiven, auch im Süden implementieren könnte.“ Eine Rückkehr in die Schweiz bleibt ebenfalls eine Option.