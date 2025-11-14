HSV verlängert mit Costa

Der Hamburger SV geht mit Claus Costa in die Zukunft. Wie die Rothosen mitteilen, hat der Sportdirektor den ursprünglich im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängert. Zur Laufzeit macht der Bundesligist keine Angaben.

2023 stieg Costa vom Chefscout zum Sportdirektor auf, auch unter ihm gelang in diesem Jahr der ersehnte Bundesliga-Aufstieg.„Claus hat entscheidend dazu beigetragen, dass wir die Rückkehr in die Bundesliga geschafft und anschließend in kürzester Zeit einen notwendigen Kaderumbruch vollzogen haben. Für mich stand deshalb früh fest, dass wir den Vertrag mit ihm verlängern möchten“, schwärmt HSV-Sportvorstand Stefan Kuntz.