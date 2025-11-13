WM-Qualifikation Europa
DFB-Duo fällt aus
Die deutsche Nationalmannschaft muss beim kommenden Länderspiel in Luxemburg (Freitag, 20:45 Uhr) neben Nico Schlotterbeck (25) auch auf Joshua Kimmich (30) verzichten. Wie der Verband offiziell mitteilt, hat sich der DFB-Kapitän beim Training eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird daher nicht zum Einsatz kommen.
Kader-Update ℹ️ Unser Capitano hat sich gestern beim Training eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird morgen zwar mit dem Team nach Luxemburg reisen, aber nicht zum Einsatz kommen.
Schlotterbeck laboriert nach wie vor an seiner oberflächlichen Fußverletzung aus der Bundesliga-Partie gegen den Hamburger SV (1:1). Nach Informationen der ‚Bild‘ ist ein Einsatz am Freitag ausgeschlossen. Auch das letzte WM-Qualifikationsspiel in Leipzig am Montag (20:45 Uhr) gegen die Slowakei ist für den Verteidiger in Gefahr.
