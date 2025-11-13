Menü Suche
WM-Qualifikation Europa

DFB-Duo fällt aus

von Daniel del Federico
1 min.
Joshua Kimmich bedankt sich bei den Fans @Maxppp

Die deutsche Nationalmannschaft muss beim kommenden Länderspiel in Luxemburg (Freitag, 20:45 Uhr) neben Nico Schlotterbeck (25) auch auf Joshua Kimmich (30) verzichten. Wie der Verband offiziell mitteilt, hat sich der DFB-Kapitän beim Training eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird daher nicht zum Einsatz kommen.

DFB-Team
Abschlusstraining ohne Jo! 😐️

Kader-Update ℹ️ Unser Capitano hat sich gestern beim Training eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und wird morgen zwar mit dem Team nach Luxemburg reisen, aber nicht zum Einsatz kommen.

#dfbteam 📷️ DFB/Philipp Reinhard
Schlotterbeck laboriert nach wie vor an seiner oberflächlichen Fußverletzung aus der Bundesliga-Partie gegen den Hamburger SV (1:1). Nach Informationen der ‚Bild‘ ist ein Einsatz am Freitag ausgeschlossen. Auch das letzte WM-Qualifikationsspiel in Leipzig am Montag (20:45 Uhr) gegen die Slowakei ist für den Verteidiger in Gefahr.

