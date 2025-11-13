Menü Suche
Kommentar 1
La Liga

Haaland-Vergleiche: Barça will Sturm-Juwel

von Dominik Sandler - Quelle: Gol Televisón
1 min.
Thomás de Martis jubelt über seinen Treffer. @Maxppp

Der FC Barcelona blickt auf der Suche nach neuen Talenten wieder einmal nach Südamerika. Wie aus der Sendung ‚Gol Televisión‘ hervorgeht, beobachten die Katalanen seit Monaten Thomás de Martis. Der 17-jährige Mittelstürmer spielt in seiner argentinischen Heimat für CA Lanús, kommt dort aber hauptsächlich für die Zweitvertretung zum Einsatz.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der Sendung wurde de Martis aufgrund seiner Anlagen mit Topstürmer Erling Haaland (25) verglichen. De Martis kämpft aktuell in Katar mit der U17 von Argentinien um den WM-Titel. Nach drei Spielen wartet der Angreifer noch auf seinen ersten Treffer. Am morgigen Freitag (15:45 Uhr) trifft Argentinien im Sechzehntelfinale auf Mexiko.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Lanús
Thomás de Martis de la Rosa

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Lanús Logo Lanús
Thomás de Martis de la Rosa Thomás de Martis de la Rosa
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert