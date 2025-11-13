Haaland-Vergleiche: Barça will Sturm-Juwel

Der FC Barcelona blickt auf der Suche nach neuen Talenten wieder einmal nach Südamerika. Wie aus der Sendung ‚Gol Televisión‘ hervorgeht, beobachten die Katalanen seit Monaten Thomás de Martis. Der 17-jährige Mittelstürmer spielt in seiner argentinischen Heimat für CA Lanús, kommt dort aber hauptsächlich für die Zweitvertretung zum Einsatz.

In der Sendung wurde de Martis aufgrund seiner Anlagen mit Topstürmer Erling Haaland (25) verglichen. De Martis kämpft aktuell in Katar mit der U17 von Argentinien um den WM-Titel. Nach drei Spielen wartet der Angreifer noch auf seinen ersten Treffer. Am morgigen Freitag (15:45 Uhr) trifft Argentinien im Sechzehntelfinale auf Mexiko.