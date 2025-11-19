Menü Suche
Real Madrid: Die Winter-Spur bei García

von Dominik Sandler - Quelle: Daily Mail
García nimmt den Ball mit der Brust an @Maxppp

Bei Real Madrid kommt Gonzalo García kaum zum Zug, deshalb könnte im Januar ein Wechsel anstehen. Wie die ‚Daily Mail‘ berichtet, haben Brighton & Hove Albion sowie weitere namentlich nicht genannte Klubs aus der Premier League ihr Interesse für eine Rückrunden-Leihe angemeldet. Noch sei aber nicht klar, ob die Königlichen den Angreifer abgeben wollen.

Im vergangenen Sommer hat der 21-Jährige bei der Klub-WM auf sich aufmerksam gemacht, als er in sechs Spielen vier Tore für Real schoss. Zur Belohnung verlängerten die Blancos den Vertrag des spanischen U21-Nationalspielers bis 2030. Seitdem hat García unter Xabi Alonso aber einen schweren Stand. Gegen Espanyol Barcelona (2:0) durfte er Mitte September von Beginn an ran, ansonsten reichte es nur zu acht Kurzeinsätzen.

La Liga
Premier League
Brighton
Real Madrid
Gonzalo García Torres

