Neuer Trainerjob für Mancini

Roberto Mancini tritt den nächsten Trainerjob an. Der 60-jährige Italiener wurde am heutigen Donnerstag bei Al Sadd als neuer Coach vorgestellt. Beim Klub aus der katarischen Stars League hat Mancini einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

Bei seiner vorherigen Station als Nationaltrainer von Saudi-Arabien musste Mancini nach 18 Spielen die Koffer packen. Seit Oktober 2024 war der renommierte Übungsleiter ohne Anstellung. Nun übernimmt er die Mannschaft um die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis Roberto Firmino (34) und Paulo Otávio (30).