Neuer Trainerjob für Mancini

von Dominik Schneider
1 min.
Roberto Mancini ist mit Italien in der WM-Quali gescheitert @Maxppp

Roberto Mancini tritt den nächsten Trainerjob an. Der 60-jährige Italiener wurde am heutigen Donnerstag bei Al Sadd als neuer Coach vorgestellt. Beim Klub aus der katarischen Stars League hat Mancini einen Vertrag bis 2028 unterschrieben.

🏆 #81 Al Sadd SC | نادي السد
✍️🏻 | OFFICIAL

Roberto Mancini has signed as Al-Sadd’s coach for 2.5 seasons.

⁧#السد⁩ | ⁦#AlSadd
Bei seiner vorherigen Station als Nationaltrainer von Saudi-Arabien musste Mancini nach 18 Spielen die Koffer packen. Seit Oktober 2024 war der renommierte Übungsleiter ohne Anstellung. Nun übernimmt er die Mannschaft um die beiden ehemaligen Bundesliga-Profis Roberto Firmino (34) und Paulo Otávio (30).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Stars League
Sadd
Roberto Mancini

Stars League Stars League
Sadd Logo Al Sadd
Roberto Mancini Roberto Mancini
