Eintracht: Larsson fällt aus

Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Hugo Larsson verzichten. Wie die Adlerträger bekanntgeben, hat sich der Mittelfeldspieler bei der schwedischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus.

Der 21-Jährige kommt am Main auch in dieser Saison wieder regelmäßig zum Einsatz. Bei der Eintracht hofft man, den Schweden eines Tages für viel Geld verkaufen zu können. Weiter ins Schaufenster spielen kann sich Larsson in den nächsten Wochen allerdings nicht.