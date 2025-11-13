Menü Suche
Eintracht: Larsson fällt aus

von Luca Hansen - Quelle: eintracht.de
Hugo Larsson von Eintracht Frankfurt @Maxppp

Eintracht Frankfurt muss vorerst auf Hugo Larsson verzichten. Wie die Adlerträger bekanntgeben, hat sich der Mittelfeldspieler bei der schwedischen Nationalmannschaft eine Muskelverletzung im Oberschenkel zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus.

Eintracht Frankfurt
ℹ️ Update: Hugo Larsson wird mit einer Muskelverletzung am Oberschenkel bis auf Weiteres ausfallen.
#SGE
Eintracht Frankfurt
ℹ️ Hugo Larsson hat im Rahmen des Trainingscamps der schwedischen Nationalmannschaft eine Verletzung erlitten und ist vorzeitig nach Frankfurt zurückgekehrt, wo genauere Untersuchungen stattfinden werden.
#SGE
Der 21-Jährige kommt am Main auch in dieser Saison wieder regelmäßig zum Einsatz. Bei der Eintracht hofft man, den Schweden eines Tages für viel Geld verkaufen zu können. Weiter ins Schaufenster spielen kann sich Larsson in den nächsten Wochen allerdings nicht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Bundesliga
WM-Qualifikation Europa
Frankfurt
Schweden
Hugo Larsson

