Gute Nachrichten von Ngankam

Bei Eintracht Frankfurt steht Jessic Ngankam nach langer Leidenszeit vor dem Comeback. Der 25-Jährige hatte im Frühjahr einen Schien- und Wadenbeinbruch erlitten und konnte am Donnerstag erstmals bei einem internen Testspiel wieder mitwirken. Im Winter könnte für den Angreifer dann die nächste Leihe anstehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die SGE hatte Ngankam vor zweieinhalb Jahren für vier Millionen Euro von Hertha BSC geholt, anschließend wurde er an den FSV Mainz 05 und Hannover 96 verliehen. Auch aufgrund von zahlreichen Verletzungen kommt der ehemalige U21-Nationalspieler erst auf 23 Pflichtspiele für die Hessen.