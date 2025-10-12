Eintracht: Ngankam-Leihe im Winter?

Jessic Ngankam (25) von Eintracht Frankfurt könnte im Winter zugunsten von mehr Spielpraxis verliehen werden. Der Angreifer habe „eine total fiese Verletzung erlitten, die dementsprechend lange braucht, bis sie verheilt. Das ist sie. Trotzdem war er eine lange Zeit raus“, berichtet Sportdirektor Timmo Hardung im Interview auf der vereinseigenen Homepage, „wir bringen ihn Schritt für Schritt auf das Level, dass er die Intensität im Training mitgehen kann. Dann müssen wir schauen, wie der sinnvollste Weg ist, um ihn an Spielzeit heranzuführen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Weg über die zweite Mannschaft, die lediglich in der Hessenliga spielt, dürfte dabei keine dauerhafte Option darstellen. Gut möglich, dass Ngankam, dessen Vertrag noch bis 2028 datiert ist, bei einem anderen Klub geparkt wird, bei dem er regelmäßig spielen kann. 2024 war der Rechtsfuß für vier Millionen Euro von Hertha BSC zur Eintracht gekommen, seitdem stehen lediglich 23 Partien und drei Treffer auf seinem Konto. Zweimal war Ngankam bereits verliehen.