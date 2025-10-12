Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Eintracht: Ngankam-Leihe im Winter?

von Tobias Feldhoff - Quelle: eintracht.de
1 min.
Jessic Ngankam dankt den Eintracht-Fans @Maxppp

Jessic Ngankam (25) von Eintracht Frankfurt könnte im Winter zugunsten von mehr Spielpraxis verliehen werden. Der Angreifer habe „eine total fiese Verletzung erlitten, die dementsprechend lange braucht, bis sie verheilt. Das ist sie. Trotzdem war er eine lange Zeit raus“, berichtet Sportdirektor Timmo Hardung im Interview auf der vereinseigenen Homepage, „wir bringen ihn Schritt für Schritt auf das Level, dass er die Intensität im Training mitgehen kann. Dann müssen wir schauen, wie der sinnvollste Weg ist, um ihn an Spielzeit heranzuführen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Weg über die zweite Mannschaft, die lediglich in der Hessenliga spielt, dürfte dabei keine dauerhafte Option darstellen. Gut möglich, dass Ngankam, dessen Vertrag noch bis 2028 datiert ist, bei einem anderen Klub geparkt wird, bei dem er regelmäßig spielen kann. 2024 war der Rechtsfuß für vier Millionen Euro von Hertha BSC zur Eintracht gekommen, seitdem stehen lediglich 23 Partien und drei Treffer auf seinem Konto. Zweimal war Ngankam bereits verliehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Frankfurt
Jessic Ngankam

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Jessic Ngankam Jessic Ngankam
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert