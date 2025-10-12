Menü Suche
20 Millionen: Neues Spielmacher-Juwel für Bayer?

Bayer Leverkusen hat ein riesiges Talent ausfindig gemacht. Zum Schnäppchen würde eine Verpflichtung allerdings nicht werden.

von Tobias Feldhoff - Quelle: Tuttosport
Matias Siltanen (l.) blickt fokussiert @Maxppp

Angelt sich Bayer Leverkusen im Winter ein Spielmacher-Juwel aus dem Ausland? Die italienische ‚Tuttosport‘ berichtet, dass sich der deutsche Vizemeister weit vorne befindet im Rennen um den 18-jährigen Matias Siltanen vom schwedischen Erstligisten Djurgardens IF.

Der technisch so versierte Rechtsfuß, der sich bereits auf dem Sprung in die finnische Nationalmannschaft befindet, habe außerdem das Interesse von Juventus Turin geweckt. Ähnlich wie im Fall Lucas Bergvall (19), den es 2024 zu Tottenham Hotspur zog, erhofft sich Djurgardens laut der ‚Tuttosport‘ rund 20 Millionen Euro Ablöse.

Beheimatet ist Siltanen auf der Sechser- respektive Achterposition. Dort hat Bayer zwar keinen akuten Bedarf. Allzu lange darf man in der Personalie allerdings nicht zögern, andernfalls könnte das Talent, das sich erst am Anfang einer steilen Entwicklung befindet, womöglich noch teurer werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
