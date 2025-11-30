Menü Suche
Für Wharton-Transfer: United zum Siegen verdammt

von Leon Morsbach - Quelle: Mirror
Adam Wharton mit fokussiertem Blick @Maxppp

Adam Wharton (21) wird Crystal Palace nur unter einer Voraussetzung verlassen. Wie der ‚Mirror‘ berichtet, kommt für den Engländer ausschließlich ein Klub infrage, der ihm die Perspektive bietet, regelmäßig international zu spielen. Zuletzt wurde insbesondere Manchester United immer wieder mit einem möglichen 80-Millionen-Transfer des defensiven Mittelfeldspielers in Verbindung gebracht.

Wharton selbst fühlt sich bereit für den nächsten Schritt und unterstreicht mit konstant starken Leistungen bei den Eagles Woche für Woche seinen Anspruch auf ein höheres Level. Für die Red Devils dürfte es jedoch, trotz großer Zuversicht der Verantwortlichen, schwer werden den Deal zu realisieren, sollten diese die Qualifikation für das internationale Geschäft zum Saisonende verpassen.

