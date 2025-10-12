Menü Suche
DFB: Kein Platz für Schade

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sky
Kevin Schade vor einem Spiel @Maxppp

Kevin Schade (23) muss unverrichteter Dinge wieder zurück nach England reisen. Der Außenstürmer, den Julian Nagelsmann erst kurzfristig nachnominiert hatte, ist nicht Teil der Reisegruppe, die ins nordirische Belfast aufgebrochen ist. Dort trifft das DFB-Team am morgigen Montag (20:45 Uhr) auf Nordirland.

Laut ‚Sky‘ liegt bei Schade keine Verletzung vor. Anders als bei Noah Atubolu (23), der einen Schlag aufs Knie bekommen hatte und ebenfalls nicht mit nach Nordirland geflogen ist.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
