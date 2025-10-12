DFB: Kein Platz für Schade

Kevin Schade (23) muss unverrichteter Dinge wieder zurück nach England reisen. Der Außenstürmer, den Julian Nagelsmann erst kurzfristig nachnominiert hatte, ist nicht Teil der Reisegruppe, die ins nordirische Belfast aufgebrochen ist. Dort trifft das DFB-Team am morgigen Montag (20:45 Uhr) auf Nordirland.

Laut ‚Sky‘ liegt bei Schade keine Verletzung vor. Anders als bei Noah Atubolu (23), der einen Schlag aufs Knie bekommen hatte und ebenfalls nicht mit nach Nordirland geflogen ist.