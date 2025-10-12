Werder im Dauerpech: Auch Schmidt verletzt

Dem SV Werder Bremen droht der nächste Ausfall eines Außenverteidigers. Wie der Budesligist mitteilt, musste Isaac Schmidt (25) von der Schweizer Nationalmannschaft abreisen, nachdem er sich im Training eine Fußverletzung zugezogen hatte. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über die Schwere der Blessur sowie die Ausfalldauer geben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auf den defensiven Außenbahnen plagen die Bremer riesige Sorgen. Nach Mitchell Weiser (31/Kreuzbandriss), Olivier Deman (25/Knöchelbruch), Maximilian Wöber (27/Oberschenkelverletzung) und Felix Agu (26/Syndesmoseriss) könnte bereits der fünfte Profi ausfallen, der außen verteidigen kann.