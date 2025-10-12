Menü Suche
Werder im Dauerpech: Auch Schmidt verletzt

von Tobias Feldhoff
Schmidt jubelt nach seinem Debüttor @Maxppp

Dem SV Werder Bremen droht der nächste Ausfall eines Außenverteidigers. Wie der Budesligist mitteilt, musste Isaac Schmidt (25) von der Schweizer Nationalmannschaft abreisen, nachdem er sich im Training eine Fußverletzung zugezogen hatte. Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss über die Schwere der Blessur sowie die Ausfalldauer geben.

Auf den defensiven Außenbahnen plagen die Bremer riesige Sorgen. Nach Mitchell Weiser (31/Kreuzbandriss), Olivier Deman (25/Knöchelbruch), Maximilian Wöber (27/Oberschenkelverletzung) und Felix Agu (26/Syndesmoseriss) könnte bereits der fünfte Profi ausfallen, der außen verteidigen kann.

