Trainer-Comeback: Terzic verteilt drei Körbe

Edin Terzic schlug in jüngster Vergangenheit wohl nicht nur den Trainerjob bei der AS Monaco aus. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge erkundigten sich zuletzt auch der FC Everton und Real Sociedad nach dem 42-Jährigen, der aber umgehend ablehnte.

Terzic war bis zum Sommer 2024 für Borussia Dortmund tätig, seitdem schaut er sich in Ruhe nach einem neuen Abenteuer um. International scheint der 42-Jährige jedenfalls einen guten Ruf zu genießen. Aktuell soll der Ex-Dortmunder genauso wie der ebenfalls vereinslose Marco Rose bei Juventus Turin ein Thema sein.

Auch ein Comeback in der Bundesliga stand bei Terzic vor kurzem im Raum. Bayer Leverkusen beschäftigte sich mit Terzic als potenziellem Nachfolger für den entlassenen Erik ten Hag, entschied sich aber für Kasper Hjulmand. Der dänische Fußballlehrer hat den amtierenden Vizemeister inzwischen wieder in die Spur gebracht.