Schon vor ten Hags Entlassung: Bayer knüpft Kontakt zu Terzic

Die Entlassung von Erik ten Hag bei Bayer Leverkusen hatte sich in den vergangenen Tagen bereits angedeutet. Dennoch schlägt die Nachricht, dass der niederländische Trainer schon nach drei Pflichtspielen seine Koffer packen muss, hohe Wellen. Die Suche nach einem Nachfolger läuft längst auf Hochtouren.

Nach FT-Informationen spielt Edin Terzic in den Überlegungen der Bayer-Verantwortlichen eine Rolle. Zwischen dem ehemaligen Übungsleiter von Borussia Dortmund und den Rheinländern gab es vor der Entlassung von ten Hag Kontakt, um auszuloten, ob der gebürtige Mendener für den Job bei Bayer 04 verfügbar wäre.

Neben Terzic ist laut ‚Sky‘ auch Marco Rose ein Kandidat an der BayArena. Dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge ist aber nicht klar, ob der 48-Jährige seinerseits Interesse an einem Engagement in Leverkusen hat.