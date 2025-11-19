McClaren tritt als Nationaltrainer zurück

Dass Jamaika nicht direkt für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr qualifiziert ist, hat personelle Konsequenzen. Steve McClaren verkündete im Anschluss an das torlose Remis gegen Curacao seinen Rücktritt als Nationaltrainer der Reggae Boyz. Gegenüber Journalisten erklärte der 64-Jährige: „Nach reiflicher Überlegung und einer ehrlichen Einschätzung unserer aktuellen Situation und unserer Ziele habe ich beschlossen, als Cheftrainer der jamaikanischen Nationalmannschaft zurückzutreten.“

Die Jamaikaner haben zwar noch die Chance, sich über die Playoffs für das Großturnier in Nordamerika zu qualifizieren, McClaren wird die Mannschaft in den Entscheidungsspielen aber nicht begleiten. „Manchmal ist das Beste, was ein Anführer tun kann, zu erkennen, wann eine neue Stimme, neue Energie und eine andere Perspektive nötig sind, um dieses Team voranzubringen“, so McClaren, der sichtlich gerührt war.