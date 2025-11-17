Bayer: Alajbegovic teurer als gedacht?

Eigengewächs Kerim Alajbegovic (18) von RB Salzburg ist für Bayer Leverkusen offenbar teurer als bislang gedacht. ‚Sky‘ berichtet, dass die Rückkaufoption acht Millionen Euro beträgt. Bislang war von fünf bis sechs Millionen die Rede gewesen.

Als der gebürtige Kölner im vergangenen Transferfenster bis 2029 in Salzburg unterschrieb, sicherte sich Bayer ein Rückkaufrecht und könnte von diesem auch Gebrauch machen. Mit vier Toren in elf Spielen in der österreichischen Bundesliga und starken Leistungen in der bosnischen Nationalmannschaft (ein Tor) blieb Alajbegovic stets im Visier der Leverkusener. Sein Vertrag in Salzburg ist bis 2029 datiert.