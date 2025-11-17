Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayer: Alajbegovic teurer als gedacht?

von David Bollmann - Quelle: Sky Sports
Kerim Alajbegovic mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Eigengewächs Kerim Alajbegovic (18) von RB Salzburg ist für Bayer Leverkusen offenbar teurer als bislang gedacht. ‚Sky‘ berichtet, dass die Rückkaufoption acht Millionen Euro beträgt. Bislang war von fünf bis sechs Millionen die Rede gewesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Als der gebürtige Kölner im vergangenen Transferfenster bis 2029 in Salzburg unterschrieb, sicherte sich Bayer ein Rückkaufrecht und könnte von diesem auch Gebrauch machen. Mit vier Toren in elf Spielen in der österreichischen Bundesliga und starken Leistungen in der bosnischen Nationalmannschaft (ein Tor) blieb Alajbegovic stets im Visier der Leverkusener. Sein Vertrag in Salzburg ist bis 2029 datiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Bundesliga
WM-Qualifikation Europa
Leverkusen
Salzburg
Bosnien
Kerim-Sam Alajbegović

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Bundesliga Bundesliga
WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
Leverkusen Logo Bayer 04 Leverkusen
Salzburg Logo FC Salzburg
Bosnien Flag Bosnien und Herzegowina
Kerim-Sam Alajbegović Kerim-Sam Alajbegović
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert