Für den Sommer: Erster Bayer-Neuzugang steht fest

In der kommenden Woche steht wieder eine Länderspielpause auf dem Programm. Bei Bayer Leverkusen will man diese laut der ‚Sport Bild‘ nutzen, um die Planungen für die nächste Saison voranzutreiben. Die erste Kaderverstärkung haben die Bayer-Bosse schon identifiziert.

Kerim Alajbegovic soll im Sommer von RB Salzburg nach Leverkusen zurückkommen, das stehe so gut wie fest. Eine Rückkaufoption zwischen fünf und sechs Millionen Euro macht den Deal möglich, 2027 wäre der Preis noch niedriger. So lange will Bayer aber wohl nicht warten.

In der österreichischen Bundesliga ist Alajbegovic der große Shootingstar (21 Pflichtspiele, sechs Tore, ein Assist). Auch der FC Porto, der FC Chelsea und Manchester United beobachten den 18-jährigen Außenstürmer.

Im vergangenen Juli wechselte Alajbegovic für zwei Millionen Euro aus Leverkusens U19 nach Salzburg. Nach der Saison soll es dann zurückgehen. Gelingt dem vierfachen bosnischen Nationalspieler nicht der sofortige Durchbruch, ist laut ‚Sport Bild‘ auch eine Leihe zu einem Bundesligisten oder in eine andere Topliga denkbar.