Bayers schlauer Alajbegovic-Deal

von Julian Jasch - Quelle: Sky
Kerim Alajbegovic mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Kerim Alajbegovic (18) weckt Begehrlichkeiten bei europäischen Topklubs. Einem Bericht von ‚Sky‘ zufolge beobachten der FC Porto, FC Chelsea und Manchester United die Entwicklung des Angreifers von RB Salzburg ganz genau. Erst kürzlich avancierte der gebürtige Kölner im WM-Qualifikationsspiel gegen San Marino (6:0) zum jüngsten bosnischen Nationalspieler – und erzielte dabei gleich einen Treffer und legte einen weiteren auf.

Alajbegovic war erst im Sommer für zwei Millionen Euro aus der Jugendabteilung von Bayer Leverkusen nach Österreich gewechselt. Dort startete der 1,85 Meter große Rechtsfuß zuletzt mit drei Toren aus vier Partien voll durch – gut für Bayer, das sich eine Rückkaufoption gesichert hat.

