Streich lässt Trainer-Comeback offen

Christian Streich lässt eine Rückkehr auf die Trainerbank offen. „Ich weiß nicht, was ich in ein oder zwei Jahren mache“, sagt der Kultcoach im Interview mit der Wochenzeitung ‚Die Zeit‘. Der 60-Jährige gibt aber zu: „Am meisten fehlt mir der tägliche Austausch mit den Spielern, den Trainern, den Physios. Die Gespräche und die Nähe zu vertrauten Menschen. Ich habe 29 Jahre lang jeden Tag gewusst, was ich zu tun habe. Das ist alles weg, dieses Gerüst ist abgebaut.“

2024 hatte Streich den SC Freiburg nach zwölf Jahren als Cheftrainer und insgesamt 29 Jahren im Verein verlassen. Während seiner überaus erfolgreichen Amtszeit blieb er den Breisgauern trotz Angeboten anderer Klubs treu: „Es wäre seltsam gewesen, wenn ich in all den Jahren als Trainer nicht auch mal eine Anfrage erhalten hätte. Aber ich wusste immer, in was für einem außergewöhnlichen Umfeld ich arbeiten durfte. Ich weiß nicht, ob es viele Vereine gibt, bei denen solche Bedingungen herrschen.“