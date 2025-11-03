United im Rennen um Roque

Manchester United will im Januar offenbar in der Offensive nachlegen. Laut ‚ESPN‘ suchen die Red Devils einen weiteren Stürmer, weil Sommerneuzugang Benjamin Sesko (22) bislang nicht die gewünschte Durchschlagskraft zeigt. Spanische Medien bringen in diesem Zusammenhang Vitor Roque (20) in Spiel, weil Trainer Rúben Amorim den Angreifer bereits zu seiner Zeit bei Sporting Lissabon verpflichten wollte.

Der Brasilianer wechselte erst im Februar 2025 für 25,5 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Palmeiras São Paulo und unterschrieb dort bis Ende 2029. Seitdem kommt der Angreifer auf 17 Tore und fünf Assists und hat sich nach enttäuschenden Stationen bei Barça und Real Betis eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim brasilianischen Topklub zählt er zu den wichtigsten Offensivspielern und gehört auch wieder zum Aufgebot der Seleção. Palmeiras plant aktuell allerdings nicht mit einem Winterverkauf.