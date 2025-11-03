Menü Suche
Kommentar
Premier League

United im Rennen um Roque

von Leon Morsbach - Quelle: ESPN
1 min.
roque jubelt @Maxppp

Manchester United will im Januar offenbar in der Offensive nachlegen. Laut ‚ESPN‘ suchen die Red Devils einen weiteren Stürmer, weil Sommerneuzugang Benjamin Sesko (22) bislang nicht die gewünschte Durchschlagskraft zeigt. Spanische Medien bringen in diesem Zusammenhang Vitor Roque (20) in Spiel, weil Trainer Rúben Amorim den Angreifer bereits zu seiner Zeit bei Sporting Lissabon verpflichten wollte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Brasilianer wechselte erst im Februar 2025 für 25,5 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Palmeiras São Paulo und unterschrieb dort bis Ende 2029. Seitdem kommt der Angreifer auf 17 Tore und fünf Assists und hat sich nach enttäuschenden Stationen bei Barça und Real Betis eindrucksvoll zurückgemeldet. Beim brasilianischen Topklub zählt er zu den wichtigsten Offensivspielern und gehört auch wieder zum Aufgebot der Seleção. Palmeiras plant aktuell allerdings nicht mit einem Winterverkauf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Serie A
Man United
Palmeiras
Vitor Roque
Benjamin Šeško
Rúben Amorim

Weitere Infos

Premier League Premier League
Serie A Serie A
Man United Logo Manchester United FC
Palmeiras Logo Palmeiras São Paulo
Vitor Roque Vitor Roque
Benjamin Šeško Benjamin Šeško
Rúben Amorim Rúben Amorim
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert