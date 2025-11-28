United: Erster Winter-Neuzugang kommt

Bei Manchester United darf sich Trainer Rúben Amorim in den kommenden Tagen auf den ersten Neuzugang des Winters freuen. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der Kolumbianer Cristian Orozco bald nach England reisen, um seinen Wechsel abzuschließen. Der 17-Jährige kommt von Fortaleza und kostet 850.000 Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hatte der Kapitän der kolumbianischen U17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar auf sich aufmerksam gemacht, mit seinem Team aber nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt. Als Soforthilfe ist der Sechser wohl nicht eingeplant.