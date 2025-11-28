Menü Suche
Kommentar
Premier League

United: Erster Winter-Neuzugang kommt

von Dominik Sandler - Quelle: Fabrizio Romano
Cristian Orozco im Zweikampf gegen die deutsche U17 @Maxppp

Bei Manchester United darf sich Trainer Rúben Amorim in den kommenden Tagen auf den ersten Neuzugang des Winters freuen. Wie Fabrizio Romano berichtet, wird der Kolumbianer Cristian Orozco bald nach England reisen, um seinen Wechsel abzuschließen. Der 17-Jährige kommt von Fortaleza und kostet 850.000 Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt hatte der Kapitän der kolumbianischen U17-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in Katar auf sich aufmerksam gemacht, mit seinem Team aber nicht nur für positive Schlagzeilen gesorgt. Als Soforthilfe ist der Sechser wohl nicht eingeplant.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Premier League
Man United
Cristian Camilo Orozco Valdés

Weitere Infos

Premier League Premier League
Man United Logo Manchester United FC
Cristian Camilo Orozco Valdés Cristian Camilo Orozco Valdés
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert