Bayern mit voller Kapelle: Wird PSG wieder zum Stolperstein?

Der FC Bayern spielt bisher die perfekte Runde. 15 Pflichtspiele, 15 Siege, die meisten überaus souverän. Am morgigen Dienstag (21 Uhr) wartet in Paris St. Germain ausgerechnet jene Mannschaft auf den deutschen Rekordmeister, die sich zuletzt Bayern-Bezwinger nennen durfte. Im Viertelfinale der Klub-Weltmeisterschaft waren es Désiré Doué (20) und Ousmane Dembelé (28), die die Münchner mit ihren Treffern aus dem Wettbewerb warfen.

Erstgenannter fehlt beim morgigen Duell des Tabellenersten gegen den Tabellenzweiten der Champions League ebenso wie Innenverteidiger Ily Zabarnyi (23), der beim 7:2-Sieg gegen Bayer Leverkusen Rot gesehen hatte. Ansonsten steht Trainer Luis Enrique der Kader im Großteil zur Verfügung. „Es gibt keine großen Unterschiede zwischen uns. Wer in den entscheidenden Bereichen erfolgreicher ist, wird den Unterschied ausmachen. Es sind zwei Mannschaften, die alles geben“, so der Spanier vor der Partie.

Stanisic & Pavlovic scharren mit den Hufen

Ähnlich sieht es sein Trainerkollege Vincent Kompany: „Man braucht auch ein perfektes Spiel, wir spielen gegen den Champions League-Sieger und einen der Favoriten. Auswärts ist es ein Schwierigkeitsgrad extra. Wir müssen an unsere Chance glauben.“

Dem Belgier stehen abseits der Langzeitverletzten alle Spieler zur Verfügung, folglich kann er aus dem Vollen schöpfen. Nachdem der deutsche Meister gegen Leverkusen (3:0) einige Spieler geschont hat, werden Harry Kane (32) & Co. jetzt wieder der Anfangsformation angehören.

Kompany gibt sich geheimnisvoll

Bei der Aufstellung will sich Kompany noch nicht in die Karten schauen lassen. Vor dem großen Duell sagt der Coach auf der Pressekonferenz: „Es gibt immer Gedanken darüber, wer in solch einem Spiel wichtig sein könnte. Die letzte Entscheidung treffe ich morgen früh. Jetzt ist es 90 Prozent - 100 Prozent ist es dann am Spieltag.“

In der Abwehr dürfte statt Tom Bischof (20) auf der linken Seite Josip Stanisic (25) beginnen, an der Seite von Joshua Kimmich (30) wird voraussichtlich Aleksandar Pavlovic (21) starten.

So könnten die Bayern beginnen