RB: Auch Klostermann soll gehen

Lukas Klostermann soll sich einen neuen Arbeitgeber suchen. Wie ‚Sky‘ berichtet, würde RB Leipzig das Arbeitsverhältnis am liebsten bereits im Winter aufkündigen, um das Gehalt des aussortierten Abwehrspielers zu sparen. Der Vertrag am Cottaweg läuft 2028 aus.

Klostermann trägt seit 2014 die roten Bullen auf der Brust, in der laufenden Saison kommt der 29-Jährige aber kaum noch zum Zug. Bei zwei Bundesliga-Einsätzen sammelte er ebenso viele Spielminuten. Der 22-fache Nationalspieler ist nicht der einzige, der im Winter gehen soll, auch Timo Werner (29), Amadou Haidara (27) und Kevin Kampl (35) stehen zur Disposition.