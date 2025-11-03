Menü Suche
Kommentar 9
Meinung FT-Kurve WM-Qualifikation Europa

Vier Neulinge für Nagelsmann

In dieser Woche wird Julian Nagelsmann seinen Kader für die entscheidenden WM-Qualifikationsspiele in Luxemburg (14. November) und gegen die Slowakei (17. November) bekanntgeben. FT schlägt dem Bundestrainer vier Neulinge dafür vor.

von Lukas Hörster
1 min.
Lennart Karl nimmt den Ball an @Maxppp

Lennart Karl (17/FC Bayern)

Klar: Der Shootingstar ist noch sehr jung und kein etablierter Bundesligaspieler, doch ist er mit vielen DFB-Kickern eingespielt, hervorragend in Form und auf einer Position zu Hause, die bei Nagelsmann nicht gerade überbesetzt ist. Die etablierten Rechtsaußen Karim Adeyemi und Jamie Leweling verloren zuletzt nämlich ihre Form. Gerade gegen tiefstehende Gegner könnten Karls Dribbling-Skills Gold wert sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Said El Mala (19/1. FC Köln)

defaultAltAttribute

Der Kölner Shootingstar ist weniger feinfüßig als Karl, dafür aber ein umso gewaltigerer Konterspieler. Und auch auf Linksaußen wimmelt es im DFB-Team nicht gerade an Alternativen. Beim FC zeigt El Mala beinahe Woche für Woche seine großen Joker-Qualitäten. Warum nicht auch für Deutschland?

Assan Ouédraogo (19/RB Leipzig)

defaultAltAttribute

Seine erste Saison in Leipzig war von Verletzungen gezeichnet. Umso beeindruckender, dass sich Ouédraogo nun im teuren Kader des Brauseklubs durchgesetzt hat. Im Verein spielt der dynamische 1,91-Meter-Techniker auf seiner Parade-Position als Achter. Die Konkurrenz im DFB-Team ist zahlreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jeff Chabot (27/VfB Stuttgart)

defaultAltAttribute

Als Nico Schlotterbeck ausfiel, hatte die deutsche Auswahl ohne Linksfuß in der Abwehr große Probleme bei Spielaufbau. Höchste Zeit also eigentlich, einen solchen mal als Alternative zu testen. Chabot spielt in Stuttgart höchst konstant und hätte sich eine Nominierung verdient.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (9)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

WM-Qualifikation Europa
Bundesliga
Deutschland
Lennart Karl
Said El Mala
Jeff Chabot
Assan Ouédraogo

Weitere Infos

WM-Qualifikation Europa WM-Qualifikation Europa
Bundesliga Bundesliga
Deutschland Flag Deutschland
Lennart Karl Lennart Karl
Said El Mala Said El Mala
Jeff Chabot Jeff Chabot
Assan Ouédraogo Assan Ouédraogo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert