Arsenal-Youngster bricht Moukoko-Rekord

Max Dowman vom FC Arsenal hat Geschischte geschrieben. Der Offensivspieler avancierte durch seinen Einsatz beim 3:0-Sieg der Gunners über Slavia Prag mit nur 15 Jahren und 308 Tagen zum jüngsten eingesetzten Spieler in der Champions League aller Zeiten.

Bislang hielt Youssoufa Moukoko den Rekord. Der Stürmer, mittlerweile 20 und beim FC Kopenhagen aktiv, war bei seinem Debüt für Borussia Dortmund in der Königsklasse 16 Jahre und 18 Tage alt.