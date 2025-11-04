Menü Suche
Arsenal bangt um Gyökeres

von Leon Morsbach
Viktor Gyökeres applaudiert @Maxppp

Stürmer Viktor Gyökeres (27) vom FC Arsenal droht mit einer Oberschenkelverletzung auszufallen. „Ich bin besorgt, weil er bisher kaum muskuläre Probleme hatte und vom Platz musste, weil er etwas gespürt hat“, sagte Trainer Mikel Arteta auf der Pressekonferenz vor dem heutigen Champions League-Spiel gegen SK Slavia Prag (21 Uhr).

Der Schwede, der am vergangenen Wochenende beim 2:0-Sieg gegen den FC Burnley verletzungsbedingt zur Halbzeit ausgewechselt wurde, soll in den kommenden Tagen genauer untersucht werden. Ersten Einschätzungen zufolge muss Gyökeres zumindest zwei Wochen pausieren. Seit seinem Wechsel von Sporting Lissabon traf der Angreifer bereits sechsmal für die Gunners.

Premier League
Arsenal
Viktor Gyökeres

