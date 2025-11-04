Menü Suche
Offiziell Ligue 1

OL bindet große Sturmhoffnung

von Luca Hansen - Quelle: ol.fr
Enzo Molebe im Zweikampf @Maxppp

Olympique Lyon darf weiter auf die Dienste von Enzo Molebe zählen. Wie die Franzosen bekanntgeben, verlängert der Stürmer seinen Vertrag bis 2029.

Olympique Lyonnais
Enzo Molebe prolonge à l’OL jusqu’en 2029 ❤️💙
Für die erste Mannschaft kam der 18-Jährige insgesamt bislang viermal zum Einsatz. Bei OL will Molebe, der auch für die französischen U-teams regelmäßig trifft, nun augenscheinlich weiter reifen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
