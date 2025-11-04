OL bindet große Sturmhoffnung

Olympique Lyon darf weiter auf die Dienste von Enzo Molebe zählen. Wie die Franzosen bekanntgeben, verlängert der Stürmer seinen Vertrag bis 2029.

Für die erste Mannschaft kam der 18-Jährige insgesamt bislang viermal zum Einsatz. Bei OL will Molebe, der auch für die französischen U-teams regelmäßig trifft, nun augenscheinlich weiter reifen.