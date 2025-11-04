Bundesligist kontaktiert Ex-HSV-Boss Boldt

Die TSG Hoffenheim bereitet sich auf einen möglichen Abgang von Geschäftsführer Sport Andreas Schicker vor. Laut einem Bericht des ‚kicker‘ hat der Bundesligist Jonas Boldt kontaktiert. Der 43-Jährige sei ein Kandidat auf die Nachfolge von Schicker, sollte dieser die Sinsheimer nach nur einem Jahr in Richtung RB Salzburg verlassen.

Vor allem TSG-Klubpatron Dietmar Hopp und dessen Vertrauter Roger Wittmann sollen Befürworter von Boldt sein, der seit seinem Aus als Sportvorstand beim Hamburger SV im Mai 2024 ohne Job ist. Der gebürtige Nürnberger wurde seither immer wieder mit deutschen Klubs in Verbindung gebracht, eine Rückkehr ins aktive Geschäft kam bislang aber nicht zustande. Nun könnte in Hoffenheim eine Tür aufgehen.