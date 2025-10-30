Gespräche laufen: Neuer Rechtsverteidiger für Bayern?

Der FC Bayern hat offenbar einen neuen Rechtsverteidiger ins Visier genommen. Nach Informationen von ‚Sky‘ zeigen die Münchner konkretes Interesse an Givairo Read von Feyenoord Rotterdam. Der deutsche Rekordmeister sei auf der Suche nach einem neuen Außenverteidiger-Talent und habe den 19-Jährigen dabei als einen der Wunschkandidaten auserkoren.

Die Gespräche laufen dem Pay-TV-Sender zufolge bereits. Günstig wäre eine Verpflichtung des niederländischen U21-Nationalspielers gewiss nicht. In Rotterdam steht Read noch bis 2029 unter Vertrag. Zudem sollen mehrere Premier League-Klubs ebenfalls im Rennen sein. Vor etwa einem halben Jahr wurde der Youngster auch lose mit dem FC Barcelona in Verbindung gebracht.

Read zählte bei Feyenoord in seiner vergangenen Debütsaison mit drei Treffern und acht Vorlagen in 33 Partien zu den absoluten Durchstartern. Auch in dieser Spielzeit steht das Eigengewächs meist in der Startelf des Europa League-Teilnehmers, bei dem er erst im April ein neues Arbeitspapier unterschrieben hat.

Bei Bayern beackert in dieser Saison in der Regel Konrad Laimer (28) die rechte Abwehrseite. Auch Josip Stanisic (25) und Sacha Boey (25) kommen dort häufig zum Einsatz. Letzterer konnte sich allerdings trotz seiner derzeit deutlich verbesserten Form bislang nicht dauerhaft etablieren.