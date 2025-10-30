Neue Trainer auf der Celtic-Liste

Celtic Glasgow schaut sich mittlerweile auch außerhalb der britischen Inseln nach einem neuen Trainer um. Wie ‚Sky Sports‘ berichtet, taucht Nicky Hayen vom FC Brügge neu auf der Liste der Schotten auf. „Ich habe bereits gesagt, dass ich weiß, dass ich auf Listen stehe, obwohl ich nicht weiß, auf welchen. Solange nichts konkret ist, muss ich auch nichts davon wissen“, erklärte der Trainer gegenüber dem belgischen Sender ‚Sporza‘ und vermied eine klare Absage: „Im Fußball sollte man niemals nie sagen, aber ich bin hier glücklich. Solange zwischen dem Verein und mir gegenseitiges Vertrauen herrscht, ist alles in Ordnung.“

Celtic fahndet unter Hochdruck nach einem Nachfolger für Brendan Rodgers. Ange Postecolgu galt bislang als Favorit der Vereinsführung, soll nun aber laut ‚Sky Sports‘ keine Rolle mehr spielen. Das Interesse an Kieran McKenna und Robbie Keane bleibt bestehen, neu dazu kommen neben Hayen auch Craig Bellamy, der aktuell die walisische Nationalmannschaft betreut, sowie der frühere Co-Trainer Damien Duff.