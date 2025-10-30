Nach Vertragstrick: Bayerns Plan mit Mike

Im Sommer verkündete der FC Bayern im Doppelpack die Vertragsverlängerungen seiner beiden größten Offensivjuwele. „Wir wollen Lennart Karl und Wisdom Mike kontinuierlich an die Profis heranführen“, kündigte Sportvorstand Max Eberl damals an.

Karl ist knapp drei Monate später schon der Shootingstar beim Rekordmeister (elf Spiele, zwei Tore, ein Assist). Der ebenfalls 17-jährige Mike steht fast immer im Profikader und kam bislang immerhin zu zwei Kurzeinsätzen. Weitere Spielpraxis ist in Aussicht.

Der Linksaußen nimmt mit der DFB-Auswahl an der U17-WM in Katar (3. bis 27. November) teil. Die klare Absprache lautet dem ‚kicker‘ zufolge, dass Mike anschließend noch intensiver „bei den Profis integriert“ werden soll. Heißt: Mehr und längere Einsätze unter Vincent Kompany.

Mike-Vertrag länger als gedacht

Unterdessen haben die Bayern bei Mike wohl – genau wie bei Karl – im Sommer einen Vertragstrick angewandt. Bislang war man von einer Vertragsdauer bis 2027 ausgegangen. Der ‚kicker‘ schreibt nun aber, dass beide bis 2029 an den Rekordmeister gebunden sind. U18-Spieler dürfen nicht für einen längeren Zeitraum als drei Jahre unterschreiben. Doch gut möglich, dass auch bei Mike an dessen 18. Geburtstag (am 24. September) eine Anschlussvereinbarung greift, die ihn bis 2029 an den FCB bindet.