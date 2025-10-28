Ausstiegsklausel & Co.: Alle Details zum neuen Karl-Vertrag

Lennart Karl ist in dieser Saison der Senkrechtstarter beim FC Bayern. Der erst 17-jährige Linksfuß gehört mittlerweile zum festen Bestandteil des Münchner Kaders, wettbewerbsübergreifend kommt er sogar schon auf 357 Einsatzminuten, in denen er unter anderem zwei sehenswerte Fernschusstore erzielte.

Unter der Anzeige geht's weiter

An der Säbener Straße freut man sich entsprechend, dass man sich die Dienste des Toptalents langfristig gesichert hat. An seinem 18. Geburtstag, dem 22. Februar, wandelt sich Karls aktuell bis 2028 datierter Fördervertrag in einen Profivertrag um.

Mehr noch: Der neue Kontrakt wird darüber hinaus länger gültig sein – ‚Sky‘ berichtet von einer neuen Laufzeit bis 2029. Darüber hinaus soll der ausgehandelte Deal mit einer Gehaltsanpassung einhergehen, aber keine Ausstiegsklausel beinhalten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ohnehin hegt Karl, der mit seiner Entwicklung sicherlich einige Interessenten auf sich aufmerksam gemacht hat, laut dem Pay-TV-Sender keinerlei Wechselgedanken. Stattdessen wolle der deutsche U17-Nationalspieler den ganz großen Durchbruch bei seinem Ausbildungsverein schaffen. Und im besten Fall auch schon bei der WM im kommenden Jahr dabei sein.