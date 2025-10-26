FC Bayern: Klarer Wegweiser für Karl

Vincent Kompany versucht weiterhin, Supertalent Lennart Karl auf den großen Hype um ihn vorzubereiten. Nach dem gestrigen 3:0-Sieg bei Borussia Mönchengladbach sagte der Trainer des FC Bayern bei ‚Sky‘ über den 17-Jährigen: „Dass er jetzt die zwei Tore schießt, ist für sein Vertrauen sehr gut. Auf Vertrauen kann man aber keine Karriere bauen. Es geht um Routine, Objektivität und die Frage, ob man etwas besser machen kann.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Karl traf sowohl gestern in der Bundesliga als auch am Mittwoch im Champions League-Spiel gegen den FC Brügge (4:0) äußerst sehenswert für den FCB. Doch Kompany, der einst selbst eine Weltkarriere als Spieler hinlegte, mahnt: „Wenn der Hype kommt, dann ist der Schlüssel, einfach weiterzumachen. Und wenn dann mal Kritik kommt, machst du das Gleiche.“