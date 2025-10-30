Menü Suche
La Liga

Barça denkt an Osimhen

von Dominik Schneider - Quelle: Mundo Deportivo
Victor Osimhen ist außer sich @Maxppp

Der FC Barcelona beschäftigt sich bereits mit der Nachfolge von Robert Lewandowski (37) und hat dabei einen Blick auf Victor Osimhen geworfen. Laut der ‚Mundo Deportivo‘ gilt der 26-jährige Nigerianer von Galatasaray bei den Katalanen als mögliche Verstärkung für die kommende Spielzeit. Kontakt zur Spielerseite oder zum Klub aus Istanbul gebe es aktuell noch nicht, allerdings könnte sich das schnell ändern, sobald Gewissheit über die Zukunft von Lewandowski herrscht.

Der Vertrag des polnischen Nationalspielers läuft zum Saisonende aus. Eigentlich würde Barcelona gerne einen jüngeren Torjäger verpflichten, der langfristig die Position in der Sturmspitze besetzen kann. Dafür müsste Barça allerdings erhebliche finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Dass die Verpflichtung von Osimhen extrem teuer werden würde, ist Sportdirektor Deco bewusst. Ähnlich sähe es allerdings auch bei Erling Haaland (25) von Manchester City aus, den Barcelona auch auf dem Zettel haben soll.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
