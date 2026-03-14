BVB: Ricken plaudert aus dem Nähkästchen

Die Verlängerung von Felix Nmecha (25) sorgt auch intern bei Borussia Dortmund für glückliche Gesichter. Gegenüber ‚DAZN‘ kommentiert Geschäftsführer Sport Lars Ricken die Verlängerung wie folgt: „Es war gar nicht so schwierig und ging recht schnell. Er war auch in Europa durchaus umworben. Es ist ein gutes Zeichen.“

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Nmecha hat seinen Vertrag vor wenigen Tagen bis 2030 verlängert, beim BVB hofft man auf eine Signalwirkung für weitere Spieler. Ricken führt aus: „Ein gefestigter Mannschaftskern ist wichtig.“ Priorität genießt jetzt die Personalie Nico Schlotterbeck (26).