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Bundesliga

BVB: Ricken plaudert aus dem Nähkästchen

von Dominik Sandler - Quelle: DAZN
Alex Clapham instruiert Felix Nmecha und Nico Schlotterbeck mit BVB @Maxppp

Die Verlängerung von Felix Nmecha (25) sorgt auch intern bei Borussia Dortmund für glückliche Gesichter. Gegenüber ‚DAZN‘ kommentiert Geschäftsführer Sport Lars Ricken die Verlängerung wie folgt: „Es war gar nicht so schwierig und ging recht schnell. Er war auch in Europa durchaus umworben. Es ist ein gutes Zeichen.“

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Nmecha hat seinen Vertrag vor wenigen Tagen bis 2030 verlängert, beim BVB hofft man auf eine Signalwirkung für weitere Spieler. Ricken führt aus: „Ein gefestigter Mannschaftskern ist wichtig.“ Priorität genießt jetzt die Personalie Nico Schlotterbeck (26).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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