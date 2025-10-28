Bellingham trifft United-Entscheidung

Jobe Bellingham schließt einen Winter-Wechsel zu Manchester United offenbar aus. Laut dem ‚Daily Mirror‘ kommt für den Mittelfeldspieler ein Engagement bei den Red Devils zum jetzigen Zeitpunkt nicht infrage.

Zuletzt kursierten Gerüchte, United sei an einer Leihe des englischen U20-Nationalspielers interessiert, der erst im vergangenen Sommer für 30,5 Millionen Euro vom AFC Sunderland zu Borussia Dortmund gewechselt war.

An der Strobelallee kommt der jüngere Bruder von Real-Star Jude Bellingham (22) nicht so regelmäßig wie gewünscht zum Zug. In Dortmund glaubt man allerdings fest an das Potenzial des 20-Jährigen. Die ‚Bild‘ ergänzt, dass ein frühzeitiger Abgang des Sommereinkaufs ausgeschlossen wird. Daran würde auch ein „unmoralisches Angebot“ kaum etwas ändern.