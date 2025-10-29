Menü Suche
DFB muss um Werder-Juwel Coulibaly bangen

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Karim Coulibaly passt @Maxppp

Der DFB muss womöglich um ein vielversprechendes Defensiv-Juwel kämpfen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wirbt der ivorische Verband intensiv um Karim Coulibaly von Werder Bremen. Die Elfenbeinküste habe sich bereits beim Innenverteidiger über dessen Verfügbarkeit erkundigt. Die Eltern des 18-Jährigen kommen aus dem westafrikanischen Land, Coulibaly besitzt beide Staatsbürgerschaften und wäre daher auch für den WM-Teilnehmer spielberechtigt.

Bislang läuft der Youngster für die deutschen Juniorenteams auf, zuletzt für die U19-Auswahl. Die ‚Bild‘ hält es für möglich, dass zeitnah die Nominierung für die U21 folgen könnte – mit der Perspektive, bei anhaltender Entwicklung künftig den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu schaffen. Coulibaly gehört in dieser Saison zu den Senkrechstartern, stand für Werder in den vergangenen sieben Ligaspielen über die volle Distanz auf dem Rasen. Mehrere Klubs aus dem Ausland beobachten den Linksfuß.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
