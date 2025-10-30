Gute Nachrichten von ter Stegen

Nach seiner Rückenoperation im Juli schreitet die Genesung von Marc-André ter Stegen (33) weiter voran. Laut der spanischen ‚Sport‘ stand der deutsche Nationaltorhüter (44 Einsätze) heute bereits wieder auf dem Trainingsplatz, um erste Übungen zu absolvieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit einer Rückkehr in den Kader des FC Barcelona sei jedoch frühestens in einem Monat zu rechnen. Ob er noch einmal das Tor der Katalanen hüten wird, steht ohnehin in den Sternen, weil mit Joan García (24) bereits ein Nachfolger für ihn verpflichtet wurde. Auch mit Blick auf die WM 2026, für die ter Stegen seinen Status als deutsche Nummer eins wahren will, könnte der Ex-Gladbacher die Blaugrana im kommenden Winter verlassen.