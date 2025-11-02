Bayers Notlösung mit Mensah

Bayer Leverkusen lässt Eigengewächs Jeremiah Mensah (17) erst später als geplant zur U17-WM nach Katar reisen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, wird der Offensivspieler mit zur Partie gegen Benfica Lissabon (Mittwoch, 21 Uhr) fliegen, obwohl die U17 schon einen Tag vorher ihre Auftaktpartie gegen Kolumbien bestreitet und Mensah eigentlich als Leistungsträger fest eingeplant ist.

Der Hintergrund: Die Leverkusener plagt ein personeller Engpass in der Offensivzentrale, sodass zuletzt schon häufiger der muskulär angeschlagene Linksverteidiger Alejandro Grimaldo (30) einspringen musste. Gegen Benfica fallen Malik Tillman (23/Muskelverletzung) und Jonas Hofmann (33/nicht für die CL nominiert) definitiv aus.