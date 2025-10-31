Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça-Stammkraft vor Verlängerung

von Fabian Ley - Quelle: RAC1
Eric García im packenden Zweikampfduell @Maxppp

Der FC Barcelona kann bei Verteidiger Eric García offenbar zeitnah Vollzug melden. Laut dem katalanischen Radiosender ‚RAC1‘ haben die Parteien eine grundsätzliche Einigung über die Verlängerung des auslaufenden Vertrags erzielt. Ledglich letzte Details stünden noch aus. Mit der offiziellen Verkündung werde in den kommenden Wochen gerechnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

García gehört unter Trainer Hansi Flick zum erweiterten Stammpersonal, stand in dieser Saison bereits zehnmal in der Startelf. Der Spanier wird vor allem für seine Flexibilität geschätzt. ‚RAC1‘ zufolge soll der 24-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2030 unterschreiben. Zuletzt wurde Paris St. Germain Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung nachgesagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Eric García

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Eric García Eric García
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert