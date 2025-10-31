Barça-Stammkraft vor Verlängerung

Der FC Barcelona kann bei Verteidiger Eric García offenbar zeitnah Vollzug melden. Laut dem katalanischen Radiosender ‚RAC1‘ haben die Parteien eine grundsätzliche Einigung über die Verlängerung des auslaufenden Vertrags erzielt. Ledglich letzte Details stünden noch aus. Mit der offiziellen Verkündung werde in den kommenden Wochen gerechnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

García gehört unter Trainer Hansi Flick zum erweiterten Stammpersonal, stand in dieser Saison bereits zehnmal in der Startelf. Der Spanier wird vor allem für seine Flexibilität geschätzt. ‚RAC1‘ zufolge soll der 24-Jährige ein neues Arbeitspapier bis 2030 unterschreiben. Zuletzt wurde Paris St. Germain Interesse an einer ablösefreien Verpflichtung nachgesagt.