Hainers Bitte an Upamecano

Herbert Hainer hofft, dass Dayot Upamecano seinen auslaufenden Vertrag beim FC Bayern verlängern wird. „Vor einem Jahr habt ihr an dieser Stelle in Form von Applaus den Wunsch formuliert, dass wir Jamal Musiala, Joshua Kimmich und Alphonso Davies beim FC Bayern behalten sollen. Dem kam unsere Klubführung nach. Allesamt ein Zeichen, dass hier etwas Großes wächst“, leitete der Vereinspräsident auf der heutigen Jahreshauptversammlung ein und führte aus: „Deswegen sage ich auch: Lieber Dayot Upamecano, gerne zur Nachahmung empfohlen.“

Im Sommer 2021 war Upamecano für 42 Millionen Euro von RB Leipzig nach München gekommen. Nun wittern mehrere Interessenten wie Real Madrid, der FC Barcelona, Inter Mailand und der FC Liverpool ein ablösefreies Schnäppchen. Die Bayern bemühen sich ihrerseits um eine Verlängerung mit dem 27-jährigen Innenverteidiger, Gegenstand der Verhandlungen ist auch eine mögliche Ausstiegsklausel.