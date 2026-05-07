Eintracht vor wichtiger Verlängerung

Timothy Chandler steht vor einer erneuten Verlängerung bei Eintracht Frankfurt. Wie die ‚Bild‘ berichtet, befindet sich Sportvorstand Markus Krösche in fortgeschrittenen Zukunftsgesprächen mit dem 36-Jährigen, dessen Kontrakt im Sommer ausläuft. Der Rechtsverteidiger ist großer Fanliebling und hat wichtigen Einfluss in der Kabine der Hessen, obwohl er in der laufenden Spielzeit noch keine Minute für die Profis auf dem Feld stand.

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Laut der Boulevardzeitung geht es in den Gesprächen auch um eine weitere Anstellung im Klub: „Selbst wenn Chandler nicht mehr zum Profi-Kader gehören und seine aktive Karriere beenden sollte, will Eintracht ihm einen anderen Job im Klub geben. Einen, bei dem Chandlers empathische, aber auch direkte Art weiter vorteilhaft genutzt werden kann.“