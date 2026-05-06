Im Vergleich zum Hinspiel nimmt Vincent Kompany eine Änderung vor: Statt Alphonso Davies beginnt Konrad Laimer als Linksverteidiger. Komplettiert wird die Viererkette von Jonathan Tah, Dayot Upamecano und Josip Stanisic.

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Im Mittelfeld sollen Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic für mehr Kontrolle als im wilden Hinspiel sorgen. Die Münchner Offensive kommt in Bestbesetzung daher: Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz und Harry Kane starten allesamt.

Die Startelf des FC Bayern

Die Startelf von PSG

Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruíz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia