UEFA Champions League
Kompany ändert seine Startelf
Das Hinspiel gewann Paris St. Germain mit 5:4. Heute steigt in München das Halbfinalrückspiel zwischen dem FC Bayern und dem Titelverteidiger in der Champions League. FT zeigt die Startelf des Deutschen Meisters.
@Maxppp
Im Vergleich zum Hinspiel nimmt Vincent Kompany eine Änderung vor: Statt Alphonso Davies beginnt Konrad Laimer als Linksverteidiger. Komplettiert wird die Viererkette von Jonathan Tah, Dayot Upamecano und Josip Stanisic.
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Im Mittelfeld sollen Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic für mehr Kontrolle als im wilden Hinspiel sorgen. Die Münchner Offensive kommt in Bestbesetzung daher: Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz und Harry Kane starten allesamt.
Die Startelf des FC Bayern
Die Startelf von PSG
Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruíz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia
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