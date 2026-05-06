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UEFA Champions League

Kompany ändert seine Startelf

Das Hinspiel gewann Paris St. Germain mit 5:4. Heute steigt in München das Halbfinalrückspiel zwischen dem FC Bayern und dem Titelverteidiger in der Champions League. FT zeigt die Startelf des Deutschen Meisters.

von Lukas Hörster
Luis Díaz und Ousmane Dembélé @Maxppp
FC Bayern PSG

Im Vergleich zum Hinspiel nimmt Vincent Kompany eine Änderung vor: Statt Alphonso Davies beginnt Konrad Laimer als Linksverteidiger. Komplettiert wird die Viererkette von Jonathan Tah, Dayot Upamecano und Josip Stanisic.

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Im Mittelfeld sollen Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic für mehr Kontrolle als im wilden Hinspiel sorgen. Die Münchner Offensive kommt in Bestbesetzung daher: Michael Olise, Jamal Musiala, Luis Díaz und Harry Kane starten allesamt.

Die Startelf des FC Bayern

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Die Startelf von PSG

Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes - Neves, Vitinha, Ruíz - Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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