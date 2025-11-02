BVB: Drei Abgänge im Winter?

Almugera Kabar (19)

Der Linksverteidiger kommt in dieser Saison nur für Dortmunds zweite Mannschaft in der Regionalliga zum Zug. Kabar will wechseln, das schon im Winter und am liebsten nach England. Dort zeigt unter anderem der FC Brentford Interesse. Der Premier League-Klub soll bereit sein, 20 Millionen Euro für den U17-Welt- und Europameister von 2023 zu zahlen.

Cole Campbell (19)

Der Außenstürmer saß schon im Sommer auf gepackten Koffern. Mit dem VfB Stuttgart war sich Campbell sogar einig, sieben Millionen Euro standen als Ablöse im Raum. Die Schwaben holten dann aber Tiago Tomás, der Campbell-Deal platzte. In der aktuellen Saison kam der US-Amerikaner erst zu einem 16-Minuten-Einsatz, stand seit Ende September nicht mehr im Kader. Ein Wechsel, womöglich auch per Leihe, wäre logisch.

Salih Özcan (27)

Spätestens im Sommer, wenn der Vertrag des Mittelfeldspielers ausläuft, werden sich die Wege trennen. Denkbar ist mit Blick auf die geringen Einsatzzeiten (21 Minuten) aber auch ein Transfer im Januar. Der 1. FC Köln soll ein Auge auf die Situation des türkischen Nationalspielers haben. Bei seinem Ex-Klub müsste Özcan aber Gehaltsabstriche machen.