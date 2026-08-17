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Alle Details: Veerman besteht BVB-Check

von Lukas Hörster - Quelle: Sky
Joey Veerman tritt eine Ecke @Maxppp

Der Transfer von Joey Veerman zu Borussia Dortmund ist in trockenen Tüchern. Laut ‚Sky‘ hat der 27-jährige Mittelfeldspieler den Medizincheck bestanden und erhält einen Vertrag bis 2031 samt jährlichem Gehalt von drei bis vier Millionen Euro.

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Für Veerman fließen ‚Sky‘ zufolge festgeschriebene 20 Millionen Euro an die PSV Eindhoven. Andernorts war auch schon von 22 Millionen die Rede. Finalisiert hat der BVB am heutigen Montag außerdem den Transfer von Giannis Konstantelias (23/PAOK Saloniki) für 26 Millionen Euro plus sechs Millionen Boni.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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